Propos polémiques de Pio Marmaï sur Macron : "Cela me choque", réagit la ministre Elisabeth Moreno sur LCI

Invitée de LCI ce dimanche, la ministre Elisabeth Moreno a réagi à la polémique déclenchée par l'acteur Pio Marmaï. Lors d'une conférence de presse portant sur le film La Fracture dont il est à l'affiche et qui prend pour fond la France des Gilets jaunes, l'acteur a déclaré : "Moi, Macron j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment un peu comme tout le monde, dans l'absolu".

Une sortie qui s'est attirée les foudres de plusieurs personnalités de la classe politique, dont la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances : "On ne peut pas dire n'importe quoi n'importe comment sans voir les conséquences qui sont en train de s'étendre partout. Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut se menacer de mort, s'insulter sans que personne ne trouve rien à redire. Moi, ça me choque qu'un acteur parle ainsi du président de la République française", a-t-elle déclaré dans Le Brunch de l'Info.