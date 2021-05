Laëtitia éliminée de Koh-Lanta : "Le plus surprenant, c'est que ça vienne de Lucie"

Sortir de cette manière, c’est très cruel, non ?

Oui parce que lorsqu’on trouve un collier, on ne se sent pas en danger. Or je n’ai même pas eu le temps de le voir qu’on me l’a déjà enlevé ! Ça donne envie de pleurer, comme un enfant à qui on enlève son goûter. Après le plus surprenant, c’est que ça vienne de Lucie, qui était ma pote de galère. On était très proches durant l’aventure. Après elle m’explique qu’elle a eu un coup de cœur pour Maxine. Je ne peux que l’accepter, même si dans le même temps elle sauve Thomas, qui lui a quand même mis la misère !

Votre départ est lié à celui de Vincent, avec qui vous étiez en binôme durant tout l’épisode…

Et on a passé de super moments ensemble, on a joué la comédie. Avoir nos destins liés nous a énormément rapprochés. On s’est beaucoup soutenus, sans avoir que cet épisode serait le dernier. On a appris à se connaître et on a tout fait pour ne pas être éliminés…

Le fait que ce soit son nom, et pas le vôtre, qui figure sur la majorité des bulletins, ça a un peu atténué la déception ?

Je pense surtout que les aventuriers ont trouvé cruel qu’on m’enlève mon collier, et qu’ils n’ont pas voulu m’assassiner deux fois ! (Rires).