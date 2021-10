Quitté par son épouse Wanda, l'attaquant argentin Mauro Icardi ne s’entraîne plus avec le PSG Mauro Icardi et Wanda Nara à Milan en mars 2019 − AFP

TELENOVELA – Mauro Icardi pourra-t-il jouer avec le PSG contre le RB Leipzig mardi en Ligue des Champions ? Pas sûr… L’attaquant argentin ne s’est pas entraîné depuis deux jours, sa femme et agent Wanda ayant quitté la France avec leurs enfants après l’avoir accusé d'infidélité.

Ils forment l’un des couples les plus sulfureux de la planète football. L’attaquant argentin du PSG Mauro Icardi, 28 ans, et sa compagne, l'animatrice et influenceuse Wanda Nara, 34 ans, sont-ils en train de se séparer ? Il y a visiblement de l’eau dans le gaz, à en croire le feuilleton qui déchaîne les passions depuis le week-end dernier. Et qui pourrait en partie expliquer sa petite forme lors du match remporté par son équipe (2-1) vendredi face à Angers. L’affaire éclate samedi, aux alentours de 21h, lorsque la jeune femme, suivie par 8,6 millions d’abonnés sur Instagram, publie dans sa story une série de photos et de vidéos où on le voit quitter Paris en avion, direction Milan, avec les deux filles du couple. Dans un message explicite, effacé depuis, elle écrit "Otra familial mas que tu cargaste por zorra !" (Une autre famille détruite pour une salope ! – ndlr). Faut-il en déduire que Monsieur a fauté ?

Réconciliés... et puis non !

Très vite, les fans de la famille Icardi remarquent que Wanda a effacé toutes les photos où elle figure avec Mauro… et qu’elle a même cessé de suivre le compte de celui qu’elle a épousé en 2013 avant de devenir son agent, négociant elle-même son transfert de l'Inter Milan au PSG en 2019. Dans la presse people argentine, on croît déjà connaître le nom de la "briseuse" de couple : une certaine China Suarez, actrice, chanteuse et mannequin.

Dimanche, le joueur est absent de l’entraînement du PSG au Camp des Loges, excusé par son club pour raisons personnelles. Et pour cause : il a décidé de se rendre à Milan pour reconquérir son épouse. Dans la soirée, il poste sur Instagram une série de clichés les montrant enlacés comme aux plus beaux jours, laisse croire à une réconciliation expresse…. Oui, mais non.

Ce lundi matin, Wanda Nara a publié une photo de sa main gauche avec ce message équivoque : "Je la préfère sans alliance". Dans la foulée, le PSG annonçait que Mauro Icardi était encore absent de l’entraînement, à la veille du match de Ligue des Champions opposant son équipe au RB Leipzig. De là à envisager un forfait ?

Wanda Nara / Instagram

"Il n’a pas pu s’entraîner aujourd’hui, mais il est dans le groupe pour demain", a expliqué lundi après-midi l’entraîneur du club de la capitale Maurico Pochettino. "Nous verrons ce soir quelle est la situation et s’il peut jouer ou non." Et China Suarez dans tout ça ? Dans un message adressé au site people argentin MDZ, la jeune femme dément ce lundi être en couple avec le joueur. "Je n’ai aucune idée d’où tout cela vient. Je ne les connais même pas", dit-elle au sujet du couple Icardi. "Je n’ai rien à voir avec ça." Suite au prochain épisode…

Jérôme Vermelin

