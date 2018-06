"Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?" : on est allé sur le tournage de la suite de la comédie à succès

Quatre ans après un gros carton en 2014, l'équipe de "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?" s'est lancée dans le tournage du second volet de la comédie. Ce film, qui a attiré plus de douze millions d'entrées, s'attaque aux différentes cultures, aux religions, aux préjugés et au racisme. Dans ce nouvel épisode, les quatre gendres du couple de bourgeois catholiques, incarné par Christian Clavier et Chantal Lauby, prévoient de quitter la France. De nouvelles tensions familiales sont donc au rendez-vous pour ce deuxième opus qui sortira le 30 janvier 2019.



Ce mardi 26 juin 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente la suite du film "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?" actuellement en tournage. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 26/06/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.