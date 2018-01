Quand le cinéma s'empare de la BD

C'est un phénomène cinématographique. Les réalisateurs n'en finissent pas d'adapter les BD sur le grand écran. Boule et Bill, Spirou ou encore Valérian, les exemples pullulent depuis une décennie. La dernière en date : Petit Vampire. Et c'est l'auteur lui-même qui signe cette fois ce film.



