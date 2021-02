Que devient Abi Bernadoth, le gagnant de "The Voice" ?

Sa voix et son charisme avaient fait chavirer les téléspectateurs de "The Voice". Candidat de l'équipe de Pascal Obispo, Abi Bernadoth avait remporté la dernière édition du télé-crochet de TF1 diffusée le 13 juin 2020 et marquée par la crise du Covid-19. Une victoire écrasante puisque le jeune homme de 21 ans avait obtenu 53,4% des voix, devançant largement Gustine (22,5% des votes), Tom Richet (13,1%) et Antoine Delie (11%).

Originaire de Saint-Gratien (Val-d'Oise), l'ex-professeur d'anglais a quitté les bancs de l'école pour se lancer dans une carrière musicale. Et malgré sa discrétion, il n'a cessé de travailler depuis sa victoire. Mi-octobre, il dévoilait Lovely, le premier extrait de son EP C'est ma chance, paru le 29 octobre. Cette reprise de Billie Eilish qu'il réinterprète avec pour seul accessoire son piano lui aura porté chance puisqu'elle avait séduit les quatre coachs lors de son audition à l'aveugle.