Que vaut l'épisode spécial des retrouvailles de "Friends" ?

On l'attendait de pied ferme. Et on n'a pas été déçus. Ce jeudi, Salto a mis en ligne Friends : The Reunion, l'épisode spécial tant attendu par les fans et dévoilé aux Etats-Unis sur la plate-forme HBO Max. Et dès les premières minutes, le ton est donné. "Où sont les mouchoirs ?", lance Jennifer Aniston très émue de retrouver ses anciens complices dans les décors reconstitués de la comédie tournée de 1994 à 2004. Et on avoue qu'on a versé, nous aussi, notre petite larme en revoyant David Schwimmer, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox et Matthew Perry, alias Ross, Phoebe, Joey, Monica et Chandler tomber dans les bras les uns des autres.

Baptisé très justement "Celui qu’on attend tous", cet épisode empreint de nostalgie oscille habilement entre visionnage de scènes cultes, interviews des comédiens menées par l'animateur James Corden, partage d'anecdotes, bêtisier ou encore surprises réservées par une liste hallucinante d'invités. À commencer par Tom Selleck, qui participe à un quizz hilarant, Justin Bieber, qui défile aux côtés de Cindy Crawford, David Beckham qui confesse se reconnaître dans le personnage de Monica ou encore Lady Gaga qui nous offre un duo de folie avec Lisa Kudrow sur Smelly Cat, la chanson culte de Phoebe.