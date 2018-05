Qui vont chanter au mariage du prince Harry et Meghan Markle ?

Elton John chantera au mariage du prince Harry et Meghan Markle samedi, soit à la cérémonie religieuse, soit à la réception privée au château de Windsor. Etant un ami de la famille royale britannique, il était déjà présent aux funérailles de Lady Di, en 1997, et au mariage du Prince William et de Kate Middleton, en 2011. Les Spices Girls, quant à elles, ne chanteront pas car elles ne seront pas au complet au mariage. En effet, Mel B et Mel C n'ont pas reçu leurs cartons d'invitation. Qui sont les autres stars invitées ? Quid de leurs liens avec la royauté britannique ?



Ce vendredi 18 mai 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle des stars invitées au mariage princier. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.