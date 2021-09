Etats-Unis : le chanteur R. Kelly jugé coupable d'exploitation sexuelle de mineurs

Il avait été rattrapé par l'ère MeToo. Lundi, l'ex-star du R&B R. Kelly a été reconnu coupable d'avoir dirigé pendant des années un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des mineures. Les jurés ont repris dans leur verdict l'ensemble des neuf chefs d'accusation qui lui étaient reprochés, dont ceux d'extorsion, d'exploitation sexuelle de mineur, d'enlèvement, de corruption et de travail forcé.

Le tribunal de New York a déclaré que Robert Kelly, son nom à la ville, punissait, parfois "violemment" ses victimes, les gardait "dociles" et "silencieuses", "les faisant chanter" notamment avec des informations des photos et vidéos qu'il avait enregistrées.

Les faits ont débuté en 1994 et se seraient prolongés jusqu'en 2018.

Ce verdict intervient au terme de six semaines de procès éprouvantes. Un enchaînement de témoignages de femmes, de jeunes filles et de garçons face à un accusé qui a toujours nié ces accusations et qualifié d'"immobile" et de "mutique" par la presse américaine tout au long de la procédure.