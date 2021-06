"Raya et le dernier dragon" : l’héroïne Disney qu’on aurait aimé voir au cinéma

Ne dites surtout pas d’elle qu’elle n’est qu’une princesse. Elle se présente d’emblée comme "une aventurière solitaire" évoluant dans "un monde de désolation". Première héroïne Disney originaire d’Asie du Sud-Est, Raya partage la hargne de Mulan et la malice de Vaiana. Et dispose d’une rage de vaincre à toutes épreuves.

Dernier-né des studios d’animation Disney, Raya et le dernier dragon entraîne le spectateur dans une épopée aussi rythmée que rocambolesque aux quatre coins d’un somptueux territoire imaginaire. Visuellement, c’est un sans-faute. Aucun des cinq territoires du Kumandra ne ressemble à un autre. Un paysage désertique succède à une flore luxuriante et à une autre terre entourée d’eau. Et chacun est peuplé par sa propre ethnie, comme pour capturer au mieux les différentes essences de l’Asie du Sud-Est. Des décors aux traditions, en passant par les costumes et les musiques. Les équipes artistiques du film ont été puiser leur inspiration au Laos, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, en Malaisie et à Singapour.