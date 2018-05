Rebecca Lamarche-Vadel : "On a encore les traces des mains de Georges Wolinski sur chacun de ses dessins"

Le Palais de Tokyo rend hommage à Georges Wolinski, célèbre dessinateur de presse assassiné il y a trois ans dans les attentats contre Charlie Hebdo. L'exposition réunit 60 œuvres originaux créés entre 1958 et 1990 et choisis parmi un fond de 12 000 œuvres stockés à la BNF ou chez sa femme. Il s'agit d'un carnet intime dépeignant entre autres les discordes intérieurs et les sentiments d'un artiste et non d'un journaliste. On y découvre également un film de dix minutes sur la naissance du mal réalisé avec Michel Boschet en 1972, intitulé "Le Pays Beau", et plusieurs livres, notamment pour les enfants.



Ce jeudi 3 mai 2018, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente l'exposition Georges Wolinski au Palais de Tokyo. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.