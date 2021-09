Reconnaissance de paternité d'Alain Delon : la demande d'Ari Boulogne renvoyée vers la Suisse

Le tribunal pointe la "mauvaise foi" des appelants "lorsqu’ils prétendent que cette résidence constitue un domicile apparent". "Il s’agit manifestement d’obtenir l’application de la loi allemande, plus favorable aux requérants, de sorte que le but poursuivi (...) est de contourner abusivement l’application de la loi française sur la compétence territoriale", estime la cour d'appel.

"En France il y a un principe de droit international, on applique le droit de la mère", à savoir la chanteuse allemande Nico. Or, dans le droit allemand, la prescription n'existe pas pour ce type d'action en justice, avait expliqué après la décision de première instance Me Christophe Ayela, l'avocat d'Alain Delon. "En Suisse, on applique la loi du plaignant", avait-il précisé, donc la loi française pour Ari Boulogne. "Mais si on applique la loi française, c'est prescrit". Mercredi, Me Ayela se "félicite" de la "sage décision rendue par la cour d’appel d’Orléans". "C’est désormais une affaire classée en France", estime-t-il.