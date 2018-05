Rencontre avec Penelope Cruz et Javier Bardem, le couple glamour du Festival de Cannes

Le coup d'envoi du 71ème Festival de Cannes a été donné et cette année, le jury compte plus de femmes que d'hommes. Par ailleurs, parmi les stars présentes sur la croisette, on retrouve Penelope Cruz et Javier Bardem. Le couple est à l'affiche du film d'ouverture "Everybody knows" de l'Iranien Asghar Farhadi.



