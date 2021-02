Réouverture des musées de Perpignan : le préfet saisit la justice, R. Bachelot s'en félicite

"Je me félicite de la décision du préfet de faire un recours", a réagi pour sa part la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, selon son ministère. "Les représentants des musées et monuments, du spectacle vivant et du cinéma avec qui nous préparons la réouverture sont responsables et inventifs. Des initiatives purement politiciennes ne défendent pas la cause de la culture", a-t-elle encore dit.

La ministre venait d'échanger pendant deux heures, via zoom, avec une trentaine de responsables de musées, centres d'art, monuments publics et privés, en présence de son homologue de la Santé Olivier Véran. Selon Roselyne Bachelot, les musées et monuments publics et privés se sont montrés disposés à faire des efforts, notamment en durcissant les jauges, pour pouvoir rouvrir dès que possible.

Il s'agit de bâtir "un modèle qui soit absolument sûr sur le plan sanitaire et qui permette à nos établissements de fonctionner", a-t-elle affirmé en marge d'une visite à la manufacture de porcelaine de Sèvres. "Globalement, j'ai senti un tel désir de rouvrir qu'ils sont disposés à durcir, à vraiment assurer la sécurité d'un modèle résilient sur les jauges", a-t-elle indiqué.