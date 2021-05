Réouverture des musées : "Je n'avais jamais vu la Joconde d'aussi près"

Si les visiteurs sont au rendez-vous au Louvre ce mercredi, ce n'est pas l'invasion non plus. Les allées sont plus que praticables et on ne se bouscule pas. Tout le monde a pris son e-billet avant de venir dans le musée parisien ce mercredi. Sur place, on prend des photos, on fait des selfies, on explore les tableaux. "Je suis tellement heureuse de retrouver les musées. Avec le cinéma, c'est ce qui m'a le plus manqué", déclare Emilie, venue seule déambuler devant les toiles.