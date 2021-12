REPLAY – Miss France 2022 : du premier défilé au sacre, la folle soirée de Diane Leyre en 10 vidéos

Elle nous avait confié qu'elle ne disait "jamais non à un jambon-beurre". Et que son produit local indispensable était, en bonne Parisienne, la baguette ! Alors c'est forcément avec son pain sous le bras qu'elle s'est présentée au défilé de costumes régionaux. Diane Leyre n'avait pas non plus oublié son béret et sa marinière. On signe où pour la prochaine saison de Emily in Paris ?