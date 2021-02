Son enfance dans une favela, sa relation avec Mbappé... Neymar se dévoile dans "7 à 8"

On connaît ses extravagances, ses coups d'éclat sur et en dehors du terrain... mais finalement, que sait-on vraiment de la star du Paris Saint-Germain Neymar, cet ancien gamin des favelas, devenu à bientôt 29 ans, l'un des plus grands joueurs du football brésilien et mondial, mais aussi l'un des plus chers ? D'un naturel taiseux, il se confie peu. Il a pourtant accepté pour l'émission "7 à 8" de jeter un œil dans le rétroviseur. Et une chose est sûre, malgré le succès et l'argent, Neymar n'a pas oublié d'où il vient. C'est peut-être d'ailleurs cela qui lui fait (encore) garder les pieds sur terre.

Ses premières années, il les a vécues dans un quartier pauvre et populaire, près de Sao-Paulo au Brésil. Une jeunesse où il faut compter l'argent pour acheter à manger, et où il ne peut pas s'offrir ce qu'il aime, comme de simples cookies, trop onéreux au goût de sa mère. "J'ai été élevé dans une favela, on n'a jamais eu une vie de luxe", reconnaît-il. Un passé à la Dickens mais qui restera "l'un des meilleurs moments de sa vie". "J'habitais chez ma grand-mère ; en tout, on était neuf. On dormait dans une petite chambre. Il y avait ma sœur, mes parents, ma tante, mes cousins", raconte-t-il. Et aussi le ballon rond qui occupait toutes ses journées. "Je jouais beaucoup au foot dans la rue avec mes amis. Ça a été un bel apprentissage", dit-il.