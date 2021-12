Miss France 2022 : son élection, sa famille, ses projets... la première semaine de Diane Leyre dans "Sept à Huit"

"Ringard et sexiste", pour les uns, "indétrônable", pour d'autres, le concours de Miss France reste un rendez-vous populaire : plus de 7 millions de téléspectateurs l'ont plébiscité cette année. Diane Leyre était la troisième favorite du public, c'est grâce au jury qu'elle l'a emporté le 11 décembre sur la scène du Zénith de Caen. "Il faut toujours y croire et garder le sourire", seront ses premiers mots, tout juste couronnée.

"Je n'ai jamais douté", la rassure l'un de ses premiers fans, André son papa, avec qui elle travaille dans l'immobilier. Sa maman, Sabine, ancienne hôtesse de l'air et son grand frère Amaury, ne sont jamais loin non plus. "Trop fière de toi", lui lance-t-il avant de la prendre dans ses bras. "C'est une fille extraordinaire, vous verrez. Je pense que les Français vont la découvrir et que cette année va être extraordinaire", prévient son père devant les caméras de "Sept à Huit".

À partir de maintenant, Diane Leyre va être chaperonnée par Sylvie Tellier, la directrice de la société Miss France. C'est elle qui lui apprendra à contrôler son image. "On a des petits micros partout autour de nous donc si on doit se faire des petites confidences de filles, on se fait des petits signes", lui conseille-t-elle par exemple. Il faut dire que désormais tout ce que la jeune femme va dire ou faire sera scruté à la loupe. Mais cela ne semble guère l'effrayer. "Je suis tellement fière de ramener la couronne dans notre belle capitale et dans notre belle région d'Ile-de-France. Je remercie les Français et le jury de m'avoir élue", dit-elle.

Malgré deux petites heures de pause, l'heureuse élue va devoir affronter une longue journée : "Je ne me voyais pas dormir", avoue Diane Leyre, encore sous l'excitation de la veille. "On ressent l'émotion après le show", poursuit-elle. Et son état de grâce ne devrait pas durer très longtemps, car cette année plus que les autres, les polémiques attendent Miss France. Cela se vérifie dès le dimanche. Alors qu'elle doit assurer les interviews en direct sur les matinales des grandes chaines d'informations, les questions sont plus politiques. Mais la belle ne se démonte pas. "Si Miss France est ringard alors on est tous un peu ringards. On adore, c'est le rendez-vous de l'année. S'il y a autant de téléspectateurs, c'est qu'il y a une raison. Maintenant chacun son avis sur le sujet, mais moi, je me suis sentie féministe et fière d'être sur scène", répond-elle du tac au tac.