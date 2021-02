"Je suis en jachère" : les confidences de Daniel Auteuil sur sa vie à l’heure du Covid

Quelque part en Provence, au milieu des oliviers, sur la terre de Pagnol, dont l’œuvre lui est si chère, Daniel Auteuil reçoit les caméras de "Sept à Huit" chez lui, près d’Avignon d’où étaient originaires ses parents, chanteurs d’opéra et d’opérette. Là où il a grandi, là où il attend de remonter sur scène et aussi de se faire vacciner. "Le vaccin est la seule solution, me semble-t-il, pour sortir enfin de cette tragédie. J’attends mon tour avec impatience", confie le comédien, qui se veut rassurant pour l’avenir. "Je crois qu’aujourd’hui il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à se faire vacciner. Le problème, c’est qu’il n’y a plus de vaccin ou il y en a moins, en tout cas. Cela va s’arranger, je l’espère", poursuit-il.

Ces jours-ci, Daniel Auteuil aurait dû être sur scène pour Déjeuner en l'air, un tour de chant inédit dans lequel le comédien rend hommage au poète Paul-Jean Toulet, qu’affectionnait tout particulièrement sa mère. Un clin d'œil, aussi, donc. Mais en raison de la fermeture des salles de spectacle depuis le 28 octobre, Covid oblige, l'acteur, comme beaucoup d'autres, a été contraint de reporter sa tournée. Daniel Auteuil prend son mal en patience, et se veut philosophe. Inutile d’enrager, dit-il. "Je ne vais pas aller dans la rue chanter, jouer et lire des poèmes parce que j’ai un besoin irrépressible tout d’un coup de m’exprimer. Non, ça va, je peux tenir. Il faut se dire qu’on va attendre, qu’après on va se retrouver et tout ira être bien", se réjouit-il, par avance.