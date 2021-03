RetourAuLive : fermée depuis un an, la Seine Musicale lance un émouvant appel à son public

C’est une salle de spectacle vite devenue incontournable. Construite sur l’Île Séguin, à Boulogne-Billancourt, sur le site des ancienne usines Renault, la Seine Musicale a accueilli les plus grands noms de la musique et de la chanson depuis son inauguration par Bob Dylan, en avril 2017. Voilà maintenant un an qu’elle a été contrainte, comme toutes les autres salles de concert, de fermer ses portes en raison de la pandémie de coronavirus.

Afin de maintenir le lien avec les spectateurs, ses équipes ont décidé de lancer le projet #RetourAuLive, un appel qui s’accompagne d’une vidéo réalisée entre les murs de ce petit bijou architectural, conçu par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines. Artistes, techniciens, personnels, spectateurs… Ils n’ont qu’une hâte : retrouver la magie du live le plus tôt possible.