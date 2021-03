REVIVEZ - Golden Globes 2021 : "Nomadland" et "The Crown" triomphent au sein d'un palmarès engagé

TROPHÉES - Nommés invités à rester chez eux, animatrices sur deux côtes différentes des États-Unis... Hollywood a ouvert une saison des prix un peu particulière avec ceux remis par l'Association de la presse étrangère, ce dimanche 28 février. Une soirée marquée par quelques soucis techniques et des récompenses très politiques.

The show must go on. Même en pleine pandémie. Habituellement programmés le premier week-end de janvier, les Golden Globes se sont tenus ce dimanche 28 février sous une forme hybride. La cérémonie était retransmise depuis Los Angeles et New York, où les géniales Amy Poehler et Tina Fey ont tenté de redonner le sourire aux téléspectateurs malgré les 4500 km qui séparaient les deux comédiennes. Comme pour les Emmy Awards en septembre, les nommés avaient été invités à rester chez eux pour limiter les contacts et respecter les distances. Seuls les remettants et des travailleurs essentiels masqués avaient été autorisés à assister à la soirée sur place. C'est en visio qu'ont été proclamés les résultats, entraînant forcément quelques difficultés techniques. Daniel Kaluuya, premier lauréat de la soirée, a d'entrée été victime du syndrome du micro coupé au moment de prononcer son discours de remerciements.

Mais plus que le bug de connexion, c'est la portée de sa victoire qu'on retiendra. La star de Get out a été récompensée pour Judas and the Black Messiah, dans lequel il incarne Fred Hampton, l'un des leaders des Black Panthers assassiné à la fin des années 60. Son compatriote britannique John Boyega (Star Wars) a été lui sacré pour Small Axe, série historique centrée sur la communauté antillaise de Londres. Andra Day a décroché le prix convoité de meilleure actrice dans un film dramatique pour The United States v. Billie Holiday quand la suite de Borat a été saluée à deux reprises, dont un prix d'interprétation pour Sacha Baron Cohen. Autant de prix venant mettre en valeur des oeuvres aux messages politiques forts. De quoi atténuer les critiques envers les 87 membres de la Hollywood Foreign Press Association - l'association hollywoodienne de la presse étrangère qui remettent ces petits globes dorés -, pointée du doigt pour son manque de diversité et d'inclusion ?

Si les quatre Français en lice - Florian Zeller (réalisateur et scénariste de The Father), Tahar Rahim (acteur dans Désigné coupable), Filippo Meneghetti (réalisateur de Deux) et Alexandre Desplat (compositeur de la musique de Midnight Sky) - sont repartis bredouilles, ce n'est pas le cas de The Crown et Nomadland. La série Netflix et le film de Chloé Zhao, toujours plus favori pour les Oscars, ont triomphé en remportant les prix les plus prestigieux pour lesquels ils concourraient. Mais la séquence qui restera, c'est le poignant discours délivré par la veuve de Chadwick Boseman qui venait de remporter la Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour Le Blues de Ma Rainey.

Delphine DE FREITAS