REVIVEZ - "Koh-Lanta, la légende" : pas de vainqueur, les 100.000 euros versés au Fonds Bertrand-Kamal

LAURENT ET CLAUDE FACE AU JURY FINAL





Les deux finalistes de "Koh-Lanta : la légende" débarquent face au jury final. Laurent l'avoue, il n'a toujours pas digéré sa victoire sur les poteaux. À ses côtés, le recordman de victoires dans l'émission, avec 22 épreuves à son compteur.





Jade, elle, explique qu'elle va voter pour Laurent, qui l'a aidé à aller jusqu'à l'orientation. Coumba, elle, dit à Claude qu'il est "le roi de Koh-Lanta". "Tu es THE aventurier !". Pour elle, en revanche, Laurent est "l'un des bourreaux" qui l'ont éliminé aux ambassadeurs.





Namadie, lui, avoue qu'il va avoir du mal à choisir entre Claude, "le meilleur candidat" et Laurent "mon camarade d'aventure". Phil décrit de son côté Claude comme "le chevalier de de Koh-Lanta", rappelant le caractère infatigable du candidat. "Il nous met tous une claque". Mais il adore aussi Laurent "un mec qui met tout le temps de la joie".





Et Ugo dans tout ça ? "J'ai affronté les deux dans les épreuves. Et les deux m'ont impressionné. C'est grâce à des aventuriers comme ça qu'on a de beaux combats". On remarquera que plusieurs candidats comme Alexandra et Loïc n'ont pas dit un mot...





"Ce qui me tenait à coeur, c'était de me battre pour les autres", explique Laurent. "Tout est faisable dans la vie. En se battant, tu peux arriver à des prouesses de folie. Merci à vous de m'avoir aidé d'aller jusque-là".





"Je suis revenu avec de l'ambition, de la pression", dit Claude. "Je voulais me donner une dernière opportunité d'inscrire mon nom au palmarès", ajoute la finaliste avant de saluer le parcours de Ugo.





Après le vote, Denis Brogniart scelle l'une contenant les bulletins...