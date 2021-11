REVIVEZ - "Danse avec les stars" : Gérémy Crédeville éliminé aux portes des quarts de finale

Avec qui donc danseront Gérémy Crédeville et Candice Pascal ? Les plus observateurs auront vu Ines Vandamme, éliminée un peu plus tôt dans la saison, et Terence Telle, finaliste de la saison 9, aux côtés de Camille Combal. Des retrouvailles qui devraient réjouir les téléspectateurs.

Oui, Dita reviendra la semaine prochaine. Non, ce n'est pas une blague. On vous rappelle qu'un forfait est possible sur raison médicale. Il en avait été de même pour Pamela Anderson et Terence Telle lors de la saison 9.

La comédienne de la série Ici tout commence est prête à "montrer une Aurélie plus intime" et "à lacher prise" sur une danse contemporaine. Avec Adrien Caby, elle va raconter "l'histoire d'une femme qui n'a pas trop confiance en elle". Le duo se lance au rythme de "Versus" de Vitaa et Slimane.

Leur nom de scène ? Rouge désir. Tayc, Fauve Hautot, Aurélie Pons et Adrien Caby se préparent pour leur paso doble. Les deux couples ont eu peu de temps pour répéter ensemble, la comédienne travaillant dans le sud de la France pour Ici tout commence. "On s'est vu deux fois et on a réussi à faire un paso qui passe", promet le chanteur. Mais pour découvrir leur danse, il faudra attendre la fin de la coupure pub...

Ils l'ont fait ! Dans des combinaisons noires, Tayc, Fauve Hautot, Aurélie Pons et Adrien Caby ont livré une danse à quatre redoutable ! Qu'en ont pensé les juges ? Le défi est "complètement réussi" pour François Alu. "C'était un vrai travail d'équipe", pour Denitsa Ikonomova qui a trouvé Aurélie Pons "transformée". Jean Paul Gaultier salue "l'osmose" du groupe et a apprécié que ce soient les femmes qui aient mené la danse. C'est suffisamment rare pour être souligné mais Chris Marques "a adoré" et a trouvé ça "pas mal du tout".

"Ça va être dur de choper des 10 par Shy'm n'est pas là", s'amuse Terence Telle, finaliste de la saison 9. François Alu débute et se dit "un peu déçu" du manque de liant et de définition du mouvement chez Gérémy Crédeville. Denista Ikonomova aussi n'a "pas eu la symbiose" entre les quatre protagonistes. Elle juge la prestation "moins aboutie que celle de la semaine dernière". Les remarques sont semblables de la part de Chris Marques et Jean Paul Gaultier.

Au tour de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac de se lancer. Leur danse ? Un cha cha sur "Rain on me" de Lady Gaga et Ariana Grande, qui devra être plus travaillé que la rumbe de la semaine dernière. En ligne de mire : les mouvements de hanches !

Michou et Bilal Hassani sont prêts à "mettre le feu" en dansant un charleston sur "Around the world" de Daft Punk.

Les notes : un petit 27 points, dont un 9 de JPG et trois 6. Les deux couples ont 58 points et iront au face à face face à Gérémy Crédeville et Candice Pascal.

Le couple sauvé par le public est... Michou et Elsa Bois ! Ils se qualifient pour les quarts de finale. Les juges délibèrent - très rapidement - et Chris Marques annonce - sans surprise - que Bilal Hassani et Jordan Mouillerac continuent l'aventure. C'est donc Gérémy Crédeville qui quitte l'émission avec sa partenaire Candice Pascal.

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont été associés à Michou et Elsa Bois, Aurélie Pons et Adrien Caby à Tayc et Fauve Hautot. Dita Von Teese et Christophe Licata devaient, eux, se produire avec Gérémy Crédeville et Candice Pascal. C'est avec Ines Vandamme et Terence Telle - encore lui ! - que l'humoriste a dansé. Mais ses prestations du soir n'ont pas suffi à la sauver. Il a été éliminé au terme de l'épreuve du face au face.