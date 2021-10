REVIVEZ - "Danse avec les stars" : Jean-Baptise Maunier éliminé à l'issue de l'épreuve inédite des duels

Vaimalama Chaves a perdu sa voix. "Mais tu as des jambes", la taquine Jean Paul Gaultier qui salue "sa progression notable" depuis le début de la compétition. Denitsa Ikonomova note aussi ses progrès sur une chorégraphie pas évidente, mais invite la Tahitienne à mettre plus d'énergie dans ses mouvements et "à donner encore plus artistiquement".

Alors, cette danse ? "Ton haut du corps commence à groover", note François Alu qui souligne les efforts et les progrès de Jean-Baptiste Maunier. "La boule à facettes, ça te va parfaitement", ajoute Jean Paul Gaultier qui a passé "un bon moment". "Très fière" parce qu'il n'a pas fait de talons, Denitsa Ikonomova lui reproche de ne pas les avoir poser et donc de ne pas avoir été assez "aérien" sur son chacha. Chris Marques est ravi d'avoir vu "un autre Jean-Baptiste", "sensuel".

Ça ne se joue à un petit point ! Vaimalama Chaves et Christian Millette seront la semaine prochaine avec 26 points, Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme n'ayant obtenu que 25 points.

"C'est Internet contre la télé", selon Camille Combal. Le YouTubeur Michou et sa danseuse Elsa Bois vont se frotter au quickstep, la comédienne Aurélie Pons et Adrien Caby vont eux se lancer dans un jive.

Le YouTubeur qui vient de fêter ses 20 ans se lance dans un quickstep avec sa partenaire Elsa Bois au rythme de "It's not unusual" de Tom Jones.

Michou est "super content de sa danse". Mais qu'en pensent les juges ? "C'était vachement mieux, je suis très fière de toi", débute Denitsa Ikonomova. Jean Paul Gaultier souligne "l'osmose parfaite" entre les deux partenaires, tout comme François Alu pour qui certains moments sont "en demi-teinte". "On sent que t'es là mais que tu n'incarnes pas encore pleinement", détaille-t-il, lui demandant plus d'énergie. "Je ne suis pas d'accord avec François, j'ai trouvé que c'était génial ! Tu as pris le cadre comme un danseur", s'enthousiasme Chris Marques, glissant : "Tu vas voir la note !"

Michou et Elsa Bois, qui récoltent 26 point soit 5 de plus qu'Aurélie Pons et Adrien Caby qui vont prendre place en hot seat.

"C'est le duel des duels, Goliath contre Goliath", annonce Camille Combal. Le premier contre le deuxième de la semaine passée. Bilal Hassani et Jordan Mouillerac feront monter la température sur un tango, Dita Von Teese et Christophe Licata danseront eux une rumba.

Avec Jordan Mouillerac, c'est l'heure du tango sur "3e sexe" d'Indochine et Christine and the Queens.

C'est la reprise et donc le moment de découvrir les notes de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, qui ont impressionné les juges. Le couple décroche 33 points , pas suffisant pour faire mieux que Dita Von Teese et Christophe Licata qui reviendront la semaine prochaine. Direction le face à face pour l'ancien représentant de la France à l'Eurovision.

Au tour de Gérémy Crédeville et Candice Pascal, puis Wejdene et Samuel Texier de clore le show. Les premiers danseront sur une rumba, les seconds sur un tango argentin.

Avec Candice Pascal, il danse pour sa compagne sur une rumba au rythme lent de "Dancing on my own" de Callum Scott.

Denitsa Ikonomova a vécu "un mot tellement beau et tellement poétique". "J'ai senti ton émotion Gérémy et la danse, c'est aussi ça", note-t-elle, lui corrigeant quelques détails techniques tout de même. "Les larmes me sont montées (...). J'ai eu la chair de poule", acquiesce François Alu, qui a apprécié de voir l'humoriste dévoiler sa sensibilité. Gérémy Crédeville et Candice Pascal viennent même "de rentrer dans le groupe de tête de l'émission", d'après Chris Marques. Le duo décroche un très joli score de 30 points.

Gérémy Crédeville et Candice Pascal ! Wejdene et Samuel Texier n'ont décroché que 27 points et iront au face à face.

L'huissier vient donner à Camille Combal l'enveloppe avec les résultats. Les téléspectateurs permettent à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ainsi qu'à Aurélie Pons et Adrien Caby de continuer l'aventure.

Les juges, après concertation, qualifient Lucie Lucas et Anthony Colette ainsi que Wejdene et Samue Texier. C'est donc Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme qui quittent l'émission.

Aurélie Pons et Adrien Caby ont été opposés à Michou et Elsa Bois. Wejdene et Samuel Texier ont dansé contre Gérémy Crédeville et Candice Pascal. Quant à Jean-Baptiste Maunier et Iris Vandamme, en bas de classement la semaine dernière, ils ont affronté Vaimalama Chaves et Christian Millette. À dispositif exceptionnel, règle exceptionnelle. Cinq couples ont fini au face à face ultime, qui a marqué le départ de l'acteur révélé par Les Choristes et sa partenaire à la fin de l'émission.