Qui est Coline, la fille de Richard Berry qui l'accuse d'inceste ?

Contrairement à son père, elle a toujours préféré rester dans l'ombre. D'après les informations révélées par Le Point, Coline Berry a déposé une plainte contre Richard Berry pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur. Elle accuse le comédien âgé de 70 ans d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, entre 8 et 10 ans.

Mariée au producteur Romain Rojtman, Coline Berry est la demi-sœur de Joséphine, 29 ans, née de l'union de Richard Berry et Jessica Forde, et de Mila, la fille que le comédien a eu en 2014 avec Pascale Louange. C'est aussi la cousine de la comédienne Marilou Berry et la nièce de Josiane Balasko (qui a été mariée avec Philippe Berry, le frère de Richard Berry, décédé en 2019) avec qui elle entretient de bonnes relations, comme le montre un cliché partagé le 17 janvier sur son compte Instagram. D'après Voici, Coline Berry a travaillé avec son père, sur le téléfilm L’Esprit de famille, diffusé en 2014 sur France 2. Ils se sont par ailleurs affichés récemment au Festival du film de Ramatuelle, en août 2019.

En 2017, Richard Berry confiait sur le plateau de "C à vous" qu'il entretenait des relations conflictuelles avec Coline, qui n'aurait pas bien vécu le fait qu'il devienne père pour la troisième fois à 64 ans, alors qu'elle était elle-même enceinte. "On est plus sévèrement jugés par ses propres enfants que par des étrangers. On serait presque obligé de devoir leur demander l’autorisation", avait-il lancé.

D'après Richard Berry, qui a publié un long message sur Instagram pour nier ces accusations, c'est à cette époque que Coline

aurait commencé à faire des allusions sur le fait que son père aurait abusé d'elle. Selon lui, "son récit a évolué avec le temps. Il a été démenti, renouvelé et enrichi par elle au gré des interlocuteurs ou de l'actualité. Pendant des années, j'ai tenté de lui parler (...) sans succès. Je m'en suis ouvert à des psychiatres, à ma famille, à mes amis", déplore Richard Berry.