Roger Michell, le réalisateur de "Coup de Foudre à Notting Hill" est décédé

Il avait signé la comédie romantique culte Coup de Foudre à Notting Hill. Le réalisateur Roger Michell est mort mercredi à l'âge de 65 ans, a annoncé jeudi sa famille. "C'est avec grande tristesse que la famille de Roger Michell, réalisateur, auteur et père de Harry, Rosie, Maggie et Sparrow, annonce sa mort à l'âge de 65 ans le 22 septembre", selon un communiqué de son agent relayé par l'AFP. Les causes de sa mort n'ont pas été dévoilées.

Fils de diplomate, Roger Michell est né le 5 juin 1956 en Afrique du Sud. Enfant, il a vécu à Beyrouth, Damas et Prague, avant de retourner au Royaume-Uni. Il commence sa carrière au théâtre et à la télévision, où il réalise séries et téléfilms. Roger Michell passe au cinéma en 1996 en portant à l'écran la pièce My Night With Reg.