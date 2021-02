"Les Trois Mousquetaires" de retour au cinéma avec un casting all-stars

Malgré la pandémie qui paralyse les salles depuis plus de 100 jours, le cinéma français ne se laisse pas abattre. La preuve avec Les Trois Mousquetaires, une superproduction inspirée du roman d’Alexandre Dumas qui sera divisé en deux parties : Les Trois Mousquetaires - D’Artagnan et Les Trois Mousquetaires - Milady, qui seront réalisés par Martin Bourboulon (Papa et Maman) sur un scénario de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière (Le Prénom).

Après avoir annoncé le projet en décembre dernier, le trio a dévoilé ce vendredi son casting. Et il a de la gueule : côté mousquetaires, François Civil sera D’Artagnan, Vincent Cassel sera Athos, Roman Duris sera Aramis et Pio Marmaï sera Porthos. C’est Eva Green qui incarnera Milady, tandis que Lyna Khoudri jouera Constance Bonacieux. Louis Garrel interprétera, lui, le roi Louis XIII tandis que la Luxembourgeoise Vicky Krieps (Phantom Thread) jouera la reine Anne d’Autriche et le Britannique Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House), le Duc de Buckingham.