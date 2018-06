Roscoff, un jardin tropical au sein de la Bretagne

Le jardin de Roscoff, dans le Finistère, jouit d'un microclimat et d'un environnement qui lui permettent d'accueillir des plantes exotiques. Il a été créé il y a 35 ans par un jardinier voyageur qui a ramené de ses pérégrinations des espèces variées, le rendant unique en son genre. En effet, on y trouve des plantes étranges originaires de Nouvelle-Zélande, du Chili, d'Afrique du Sud et bien d'autres contrées, qui ravissent les visiteurs.



