"Roseanne", série pro-Trump, annulée après un tweet raciste de sa star

Le fameux message avait été posté dans la nuit de lundi à mardi. La superstar Roseanne Barr s'en était prise à l'ancienne conseillère de Barack Obama, Valerie Jarrett : "les Frères musulmans et la Planète des singes ont eu un bébé: vj". Quelques heures plus tard, la comédienne de 65 ans a supprimé ce tweet et s'est excusée : "Je m'excuse auprès de Valerie Jarrett et de tous les Américains. Je suis désolée d'avoir fait cette mauvaise plaisanterie sur sa politique et son apparence." Mais les excuses n'excusent pas tout et n'ont pas suffi à éteindre la polémique née de son message initial.





Deux heures après, le couperet d'ABC tombait : la série Roseanne est purement et simplement arrêtée. La présidente du divertissement à ABC, Channing Dungey – qui est elle-même noire –, a qualifié d'"odieux" et de "répugnant" le message de Roseanne Barr, connue pour son soutien à Donald Trump. Une décision largement applaudie sur les réseaux sociaux, y compris par quelques stars populaires à l'instar de l'actrice Viola Davis.