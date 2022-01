"Rosy", un documentaire lumineux de Marine Barnérias sur la maladie

Il y a des films qui vous prennent aux tripes et ne vous lâchent plus. Rosy en fait partie. En cette période morose où il est difficile de trouver une note d'espoir, le documentaire de Marine Barnérias apparait comme une respiration salutaire. La jeune réalisatrice n'a que 21 ans lorsqu'elle apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable qui attaque le système nerveux central.

Armée de son téléphone, elle décide de se filmer durant son périple qui la mènera de la Nouvelle-Zélande, où elle espère redécouvrir son corps, à la Mongolie, pour renouer avec son âme, en passant par la Birmanie, pour apaiser son esprit. Sans jamais imaginer un instant que ces images deviendraient un film.

Baptisé Rosy, le surnom qu'elle donne à sa maladie, son documentaire est une véritable leçon de vie et un exemple de résilience bouleversant. "Je n’en pouvais plus de noter sclérose en plaques pour évoquer ma maladie, le mot sclérose est tellement moche ! De 'sclérose' est sorti 'rose', puis 'Rosy'", confie Marine Barnérias dans ce journal intime filmé qui nous pousse à porter un autre regard sur la maladie et, plus largement, tout ce qui nous fait peur.