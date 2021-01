Rowan Atkinson n’incarnera plus Mister Bean qu’il juge "stressant et épuisant"

Quatorze épisodes seulement diffusés de 1990 à 1995 outre-Manche qui ont construit la légende de ce héros comique à l’humour so british et contribué à la popularité de son interprète Rowan Atkinson. Mais ne comptez pas sur lui pour rendosser le costume en tweed et retrouver son petit ourson en peluche.

"Je n’éprouve pas trop de plaisir à le jouer. Le poids de la responsabilité n’est pas plaisant. Je trouve ça stressant et épuisant et j’ai hâte que ça se termine", a-t-il déclaré dans une interview à Radio Times, citée par The Sun, Variety et Deadline. "C’est plus facile pour moi d’incarner ce personnage vocalement que visuellement", a-t-il expliqué, lui qui prête toujours sa voix à la série animée Mister Bean. Les aventures animées, qui lui ont permis de conquérir un public plus large et plus jeune, devraient bientôt dépasser le cadre du petit écran car un projet de long-métrage pour le cinéma est en cours d'écriture.