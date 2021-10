Elizabeth II à l'hôpital : quel protocole en cas d'incapacité de la reine ?

Mais son âge avançant, c'est désormais son fils, le prince Charles, qui la remplace à l'étranger depuis 2013. C'est aussi lui qui remet les décorations dans la salle de bal de Buckingham Palace ou qui passe en revue les troupes. Une préparation pour l'héritier de la couronne, et un avant-gout de ce que prévoit le protocole en cas d'incapacité de la reine à exercer ses fonctions, par exemple pour cause de maladie.

Ainsi, pour que le souverain cède temporairement sa place, il faudrait que trois personnes ou plus, parmi une liste déjà établie, déclarent par écrit qu'il est incapable d'exercer ses responsabilités royales. Ces trois personnes sont l'époux ou épouse du roi ou de la reine, le Lord Chancelier (équivalent du ministre de la Justice), le Président de la Chambre des communes, et les deux juges les plus importants du Royaume-Uni : le Lord Chief Justice et le Master of the Rolls.

Qui, alors, prendrait la place qu'Elizabeth II ? Le protocole prévoit que le régent soit la première personne dans l'ordre de succession au trône, à condition qu'elle soit majeure. Comme chacun sait, c'est donc le prince Charles, aujourd'hui âgé de 72 ans, qui assurerait le pouvoir.