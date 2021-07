La statue en hommage à Lady Di dévoilée

LES MOTS DES FILS DE DIANA





Voici le communiqué commun des princes William et Harry, transmis par Kensington Palace : "En ce jour, qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous rappelons son amour, sa force et son caractère. Des qualités qui ont fait d'elle une force oeuvrant pour le bien dans le monde, changeant un nombre incalculable de vies pour le mieux. Chaque jour, nous souhaitons qu'elle soit encore avec nous et nous espérons que cette statue sera vue pour toujours comme une symbole de sa vie et de son héritage. Merci à Ian Rank-Broadley, Pip Morrison et leurs équipes pour leur travail remarquable, aux amis et donateurs qui ont aidé à réaliser ceci et à tous ceux autour du monde qui ont gardé la mémoire de notre mère en vie".