A la découverte du lac Baïkal, une mer d'eau douce

Autour du lac Baïkal (le nom d'un Dieu) et sur sa plus grande île (Olkhon), l'eau, les légendes et autres histoires de chamans font la réputation du lieu et la fierté des habitants. Gelée l'hiver, l'eau du lac - qui peut être bue - reprend vie avec les beaux jours. "Il n’y a pas d’eau plus pure que celle du Baïkal, s’enorgueillit un autochtone. Elle descend directement des montagnes et trois cents rivières l’alimentent."





Endroit hostile et difficile d'accès le lac Baïkal ? Même s'ils sont peu à vivre à l'année sur l'île d'Olkhon, tous vous diront le contraire. "Il n’y a pas de bonne ou mauvaise saison pour voir le Baïkal, souligne le responsable de la station été locale. Il change il est différent mais il est toujours beau."