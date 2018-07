Russie : en marge de la Coupe du Monde, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov risque de mourir

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein, Oleg Sentsov, emprisonné en Sibérie, a entamé une grève de la faim il y a plus de 50 jours. Opposé à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le cinéaste ukrainien a été condamné à 20 ans de camp pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié de "stalinien" par Amnesty International. Il se rebelle depuis le 14 mai pour exiger la libération de tous les "prisonniers politiques" ukrainiens détenus en Russie.



Chaque jour, le cinéaste boit 3,5 litres d'eau et se fait injecter du glucose, des amino-acides et des vitamines via un goutte-à-goutte, selon son avocat. Il a perdu 15 kilogrammes depuis le début de sa grève de la faim, selon sa cousine qui lui a rendu visite la semaine dernière.