Tir mortel d’Alec Baldwin : le père de la victime s’en prend à l’acteur

Alors qu'aucune poursuite n'a encore été engagée, le rôle d’Alec Baldwin interroge les enquêteurs puisque la justice a émis jeudi dernier un mandat leur permettant de saisir le téléphone de l’acteur. Ce dernier aurait notamment échangé des e-mails avec l’armurière concernant le type de revolver devant être utilisé sur le tournage. Hannah Guttierez lui aurait présenté différents modèles, à sa demande.

Dans The Sun, Anatoly Androsovych donne également des nouvelles d’Andros, son petit-fils. Quelques heures après le drame, Alec Baldwin avait pris un petit-déjeuner avec l’enfant et son père et promis qu’il serait toujours à ses côtés dans l’épreuve. "Il revient doucement à la vie, mais c’est un coup terrible pour nous. Je ne sais pas si on se remet jamais d’une telle épreuve."