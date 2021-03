Ryan Gosling, Chris Evans et Regé-Jean Page : un casting de rêve pour "The Gray Man", le film le plus cher de Netflix

Une distribution qui fait rêver. Netflix a annoncé que Regé-Jean Page, la révélation de la série La chronique des Bridgerton, rejoindra Ryan Gosling et Chris Evans au casting de The Gray Man, un des films les plus attendus de la plateforme. Billy Bob Thornton, Alfre Woodard Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush et Julia Butters seront également de la partie.

Dirigé par les frères Joe et Anthony Russo, à qui l'on doit Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Endgame, le long-métrage sera doté d'un budget pharamineux de plus de 200 millions de dollars, comme l'a révélé Deadline. Soit le film le plus cher que Netflix a produit à ce jour. Basé sur le thriller du même nom de l'auteur américain Mark Greaney, The Gray Man suit les aventures de Court Gentry, un ancien agent de la CIA devenu tueur à gages, interprété par Ryan Gosling.