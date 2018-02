Carnaval de Venise, la parenthèse enchantée

Comme chaque année, Venise offre une ambiance magique. C'est le rendez-vous avec l'Histoire grâce au spectacle autour des masques et des costumes, Place Saint Marc. Leur préparation débute six mois à l'avance. Mais les costumières laissent libre cours à l'imagination dans leurs créations. Le choix est vaste, pami les 1500 costumes qui se succèdent dans les dédales de la cité des amoureux. Le temps s'est fait une parenthèse à Venise : suivez le guide...



