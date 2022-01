To be woke or not to be : comment la suite de "Sex and the City" s’est mise à la page

Dans la jungle des remake, revival, reboot, appelez-les comme vous voulez, la résurrection de Sex and the City était l’un des projets les plus attendus et redoutés par les fans. Allaient-ils retrouver l’humour, le charme, l’impertinence, tout simplement l’esprit des aventures amoureuses de Carrie Bradshaw et ses meilleures copines, débutées dans le New York so chic de la fin du XXe siècle ?

Intituler le programme And Just Like That... (Et d’un seul coup, ndlr), au lieu de le présenter comme la saison 7 de SATC, aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Cette punchline culte de l’héroïne, prononcée à la fin de chaque épisode comme on referme un chapitre, se teinte ici d'un mélange de nostalgie et d’incompréhension. "Ce sont les mêmes personnages, mais c’est un monde nouveau", résumait le showrunner Michael Patrick King en décembre dernier, à la veille de la diffusion du premier épisode.