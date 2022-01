Accusations de viol : Chris Noth effacé du dernier épisode de la suite de "Sex And The City"

Si vous n’avez pas encore regardé And just like that, évitez de lire la suite. Les autres, vous le savez déjà : Mr. Big, le mari de Carrie Bradshaw, meurt d’une crise cardiaque à la fin du premier épisode. Ce drame télévisuel a précédé de quelques jours les accusations de viol dont fait l’objet l’interprète du personnage, le comédien Chris Noth. Plusieurs femmes ont en effet pris la parole dans les médias américains pour dénoncer des faits remontant jusqu’à 2004.

Alors qu’il nie toutes les accusations, le sexagénaire en subit déjà les conséquences. Il a été lâché par son agent et les producteurs de la série The Equalizer, dont il tient l’un des rôles principaux, ont décidé de l’évincer des prochains épisodes en préparation. Il a également été évincé d'un publicité de la marque de vélo d'appartement Peloton, surfant astucieusement sur le scénario du premier épisode de And just like that.