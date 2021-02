"Sans eux, j’aurais perdu ma jambe" : l'incroyable sauvetage congolais d'Ashley Judd

La raison de son voyage sur le continent africain ? La protection des bonobos, espèce en danger "qui n’existe plus que dans des parties reculées du Congo" . "J’ai l’habitude d’être ici. Je suis une femme de la nature, comme vous le savez", écrit-elle sur son compte Instagram avant d’expliquer qu’elle "a heurté quelque chose dans le noir et est tombée".

Elle parle d’une "éreintante odyssée de 55 heures". Celle qui l’a menée de la jungle congolaise à une unité de soins intensifs d’Afrique du Sud où elle a pu être opérée. Depuis son lit d’hôpital, l’actrice américaine et fondatrice du mouvement Time's Up Ashley Judd s’est livrée sur l’accident "catastrophique" qui a failli lui coûter une jambe.

Une chute dont elle n’a pu se relever, l’une de ses jambes étant sérieusement fracturée. Ashley Judd reste dans un premier temps cinq heures au sol sans pouvoir bouger accompagnée d’un collègue, uniquement aidée d’un bâton en bois qu’elle mord entre ses dents pour gérer la douleur. Un accessoire de survie qu’elle a montré lors d’un live Instagram avec le journaliste du New York Times Nick Kristof. En larmes face caméra, la comédienne assure ressentir "beaucoup d’amour, beaucoup de compassion et beaucoup de gratitude" pour ses sauveurs.

"Sans mes frères et sœurs congolais, mon hémorragie interne m’aurait sans doute tuée et j’aurais perdu ma jambe", insiste-t-elle dans une autre publication Instagram qui documente son expérience. Photos et vidéos à l’appui, Ashley Judd nomme et remercie chacune des personnes qui lui ont permis d’être soignée. De Dieumerci qui a été "son témoin" dans les premières heures et a "tout fait pour maintenir sa jambe immobile" à Papa Jean, qui "a replacé ses os cassés dans une position qui lui permettait d’être transportée". "Je ne comprends toujours pas comment il a fait ça si méthodiquement alors que j’étais comme un animal. Il m’a sauvée et a dû le faire deux fois", dit-elle.