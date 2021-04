Sans perspectives ni cadre satisfaisant, les festivals annulent en série leurs éditions 2021

Début février, les déclarations de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avaient donné du baume au cœur aux amateurs de musique. "L'hypothèse d'un été sans festival est exclue", avait-elle annoncé sur France Inter, indiquant travailler main dans la main avec les organisateurs. Mais deux mois plus tard, la situation n'est plus aussi enthousiasmante. De plus en plus de festivals jettent l'éponge, faute de perspectives et insatisfaits des conditions fixées par le gouvernement pour leur tenue.

Parmi les principaux freins à l'organisation des festivals, la jauge fixée à 5000 personnes maximum, assises et distanciées. Le public des "Eurocks", sondé début mars (plus de 21.000 réponses), avait ainsi rejeté à 72% l'idée d'assister aux concerts en étant assis. Les "Eurocks" dénoncent dans un communiqué un "carcan" totalement "incompatible avec l'état d'esprit d'un évènement vivant et remuant".

La stratégie de soutien gouvernemental est aussi pointée du doigt par les organisateurs des gros festivals. "On demandait une garantie assurantielle de l'État qui nous aurait permis de ne pas avoir cette vague d'annulations", laquelle n'est pas venue, rapporte auprès de l'AFP Jean-Paul Roland, directeur général des Eurockéennes. "On demandait un parachute pour sauter de l'avion et on se retrouve avec un matelas dont on discute encore de l'épaisseur". Malika Seguineau, du Prodiss (Syndicat national du spectacle musical et de variété), avait aussi regretté auprès de l'AFP cette semaine "l'insuffisance" du fonds d'aide dédié aux festivals : "Sur les 30 millions, il y en 20 pour la musique - toutes esthétiques confondues, des musiques actuelles au classique - et 10 en direction des arts de rue et du théâtre". "On comprend qu'il faudrait organiser un évènement sur nos fonds propres, alors que nous en aurons besoin pour réenclencher la dynamique en 2022. Nous ne pouvons donc pas prendre ce risque pour 2021", affirmait cette responsable.