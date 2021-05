Sara Ramirez, l'ex-star de "Grey’s Anatomy", sera dans la suite de "Sex and the City"

Le casting de And Just Like That... s'étoffe. Sara Ramirez, l'ex-star de Grey's Anatomy, sera à l'affiche de la suite tant attendue de Sex and the City, la série de HBO Max dans laquelle on retrouvera Carrie, Miranda et Charlotte, désormais quinquas. L'interprète du docteur Callie Torres se glissera dans la peau de Che Diaz, humoriste non binaire et queer qui invite souvent Carrie dans son podcast.

"Toute l'équipe de And Just Like That… est ravie qu'une personne aussi dynamique et talentueuse que Sara Ramírez ait rejoint la famille Sex and the City. Sara est un talent unique, aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame - et nous sommes excités et inspirés par la création de ce nouveau personnage pour la série", a déclaré le producteur Michael Patrick King dans un communiqué.