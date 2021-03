Satan Shoes : le rappeur Lil Nas X choque l’Amérique avec ses baskets contenant du sang

"Nike n’est en aucun cas associé à ce projet", indique le célèbre équipementier qui réclame donc la suspension de la livraison des Satan Shoes à leurs acheteurs. Mais aussi des dommages et intérêts d’un montant non spécifié, soulignant que des appels au boycott ont déjà été lancés à son encontre. Dès dimanche, la gouverneure républicaine du Dakota du Sud Kristi Noem appelait sur Twitter à "se battre avec acharnement" contre la paire de baskets, "un combat pour sauver l’âme de notre nation."

Révélé grâce au tube "Old Town Road", Lil Nas X a fait son retour la semaine dernière avec un nouveau titre intitulé "Montero (Call Me By Your Name)". Le clip-vidéo, dans lequel le rappeur s’offre une partie de jambes en l’air avec le diable, a déclenché un torrent d’insultes homophobes auquel le jeune homme, qui a fait son coming-out en 2019, a répondu dans une lettre ouverte à l’adolescent qu’il a été.