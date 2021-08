Scarlett Johansson a donné naissance à un petit garçon au prénom très original

Ils ont agrandi leur famille dans le plus grand secret. "On s’en est tiré pendant un long moment", s’est amusé Colin Jost sur ses réseaux sociaux. L’humoriste et sa femme Scarlett Johansson ont accueilli dans le plus grand secret leur premier enfant. La nouvelle a été confirmée par le porte-parole de l’actrice américaine au magazine People mais c’est le jeune papa qui en a dit plus sur le nouveau membre du clan Jost-Johansson.

"Ok ok, on a eu un bébé. Il s'appelle Cosmo, on l'aime énormément", écrit-il, appelant au respect de leur vie privée. Et renvoyant avec humour toutes les demandes vers Michael Che, son acolyte dans l'émission à sketchs "Saturday Night Live".