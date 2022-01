"Scream" : un retour sous forme de lettre d’amour sanglante à la saga de Wes Craven

Le terrible Billy Loomis, qui rêvait de "passer à la version interdite aux moins de 16 ans" au lit avec Sidney dans le premier film (lui aussi interdit aux moins de 16 ans, ndlr), aura vu ses vœux exaucés. Plus violent que les trois précédents qui étaient eux interdits aux moins de 12 ans, ce Scream version 2022 est aussi plus émouvant. On tremble, on rit, on pleure également. Le film se la joue plus méta que jamais, multipliant les références au genre du slasher et se moquant même de sa propre existence.

Proposer un nouveau Scream était-il nécessaire ? Pas forcément. Mais les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett l’ont fait sacrément bien.