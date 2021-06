Secte sexuelle : 3 ans de prison pour Allison Mack, l’ex-star de la série "Smallville"

Durant la procédure, Allison Mack, 38 ans, a fourni à l'équipe du procureur fédéral de Brooklyn des informations précieuses sur le fonctionnement de DOS et sur les agissements de Keith Raniere. Elle a raconté que le gourou incitait ses collaboratrices à recruter des femmes et à leur ordonner d'avoir des relations sexuelles avec lui.

L'accusation avait recommandé une peine d'une durée inférieure à celle prévue par la loi, soit entre 14 et 17 ans et demi d'emprisonnement, pour tenir compte de la participation de la comédienne à l'enquête.

Personnage aussi charismatique que sulfureux, Keith Raniere a été condamné en octobre 2020 à 120 ans d'emprisonnement pour son rôle dans NXIVM (prononcer Nexium), une autre organisation beaucoup plus importante, qui a vu passer des milliers de personnes dans ses formations et séminaires, entre 1998 et 2018.

Au cours de l'audience, Allison Mack s'est dite "pleine de remords et de culpabilité" quant à ce "chapitre horrible de (sa) vie". "J'ai honte de la façon dont je me suis conduite", a-t-elle poursuivi. Dans une lettre au tribunal, la comédienne, qui n'est plus apparue à la télévision depuis 2016, avait expliqué avoir changé et vouloir "continuer à se transformer en une femme plus aimante et dotée de compassion".