"Selena" : l’icône de la musique tex-mex assassinée par une fan a sa série sur Netflix

Selena a popularisé à l’international la musique tex-mex, fusion de rythmes texans, mexicains et européens. Ses tubes, aussi dansants que langoureux, s’écoulent à plusieurs millions d’exemplaires dans un genre musical jusque-là dominé par les hommes. Elle devient la première artiste féminine tejana - l’autre nom du tex-mex - à remporter le Grammy Award du meilleur album mexico-américain. "Si tu as un rêve, ne laisse personne t’en priver", répétait celle qui a débuté sa carrière à l’âge de 10 ans avec son père Abraham - dont le rôle est tenu par Ricardo Chavira (Carlos dans Desperate Housewives) dans la série Netflix.

En l’espace de cinq ans, Selena sort cinq albums. Le dernier Dreaming of you, publié trois mois après sa mort, lui offre son premier numéro un au classement Billboard. Le début d’une gloire posthume qui n’a cessé de s’intensifier depuis. Le procès de son bourreau Yolanda Saldivar, "petite femme sans grâce qui ne vivait que par Selena" comme le rapporte Le Monde à l’époque, est suivi intensément par la presse et par une armée de fans, dévastés par la perte de leur idole. Deux ans seulement après sa disparition, Hollywood met en chantier un biopic. Une certaine Jennifer Lopez est choisie pour incarner la chanteuse. Le film fait d’elle une star et lui permet de décrocher sa première nomination aux Golden Globes. Il fait aussi bouger les lignes dans l’industrie en faveur de la communauté latine. "C’était un film latino, avec une fille latina qui jouait une artiste latina avec un réalisateur latino. Ça voulait dire : 'Elle mérite tout ça'. C’était une affirmation au monde", explique-t-elle à Variety, affirmant que cette expérience "a changé sa vie". Elle pourrait aussi changer celle de Christian Serratos, la Selena de Netflix.