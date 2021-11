Selon le prince Albert, Charlène "sera à Monaco bien avant la fête nationale" du 19 novembre

S’il n’est pas en mesure de "préciser la date exacte", il affirme que la princesse "sera à Monaco bien avant la fête nationale" que le Rocher célèbre le 19 novembre. Une fenêtre de deux semaines que les médias internationaux ne manqueront pas de surveiller. L’absence de Charlène en Principauté a alimenté toutes sortes de rumeurs dans les médias, certains évoquant une rupture imminente du couple princier et une installation permanente de la jeune femme en Afrique du Sud, où elle a grandi. "Comment pourrais-je prétendre que ces articles ne m’ont pas affecté ?", réagit le prince Albert dans Point de vue. "Bien sûr, ces publications apparues en divers endroits ont été extrêmement dérangeantes et blessantes. Pour mon épouse, pour moi et pour Monaco. Lorsque les propos sont infondés, composés d’éléments d’appréciation complètement fabriqués, cela est triste et lamentable", insiste-t-il.

Le prince Albert reconnaît que le couple "aurait peut-être dû faire différemment" en termes de communication. "Mon épouse ne souhaitait pas trop évoquer ses problèmes de santé tout à fait personnels, nous avions préféré l’option de peu communiquer à ce sujet. Comme beaucoup de choses dans la vie, c’était une question d’équilibre et de choix à faire", admet-il. Il raconte aussi avoir été "furieux" de découvrir l’interview accordée à Paris Match par la mère de son fils Alexandre qui a fêté ses 18 ans cet été. Tout en reconnaissant "ne pas perdre le sommeil en ruminant ce genre d’article". Sa priorité ? Le bien-être de ses jumeaux, Jacques et Gabriella, qui ont pu compter sur la présence d’autres membres du clan Grimaldi dont sa sœur Caroline et sa nièce Charlotte. "Il est évident que leur maman leur manque. Et elle me manque aussi", glisse-t-il. Plus que quelques jours avant des retrouvailles qui s'annoncent déjà ultra médiatisées.