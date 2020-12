"Je n'ai même pas eu mon mot à dire" : deux ans après "The Voice", Mennel revient sur la polémique

"À l'époque, je portais un turban et c'était vraiment par choix, par conviction, comme je suis de confession musulmane. J'avais envie d'allier mes convictions religieuses avec mon style vestimentaire. Je me sentais en accord avec moi-même. Et donc je me suis présentée à l'émission comme je suis dans la vie de tous les jours", explique-t-elle devant les caméras de 7 à 8, comme pour mieux souligner cette volonté farouche qu'elle avait à l'époque d'affirmer son identité. "Je voulais plaire à tout le monde. Je voulais plaire à ma famille, à la société, à la communauté musulmane, à la communauté non musulmane et je me disais : comment faire pour allier tout ça ?"

Certains se souviennent de Mennel pour sa voix cristalline qui avait séduit les coachs de The Voice, d’autres ont gardé en mémoire son visage angélique, coiffée d'un turban qu'on lui a tant reproché de porter. Il y a trois ans, la France entière découvrait cette jeune femme atypique qui, lors de son audition à l'aveugle, avait choisi de reprendre Hallelujah, un titre de Leonard Cohen, en anglais et en arabe. Une prestation qui avait généré 33 millions de vues sur internet, mais qui l'avait aussi propulsée au cœur d'une tempête médiatique. Ses détracteurs lui avait ainsi reproché d'être une femme voilée et de chanter en arabe une chanson parlant de Dieu.

J'étais hyper en colère et ça m'énervait qu'il y ait toujours des amalgames entre les religions et les personnes qui font des choses horribles

J'étais hyper en colère et ça m'énervait qu'il y ait toujours des amalgames entre les religions et les personnes qui font des choses horribles - Mennel, dans Sept à Huit

Très vite après le passage de Mennel dans The Voice, tout ce que la France compte d'identitaires fouille dans son passé numérique et exhume deux messages postés par la jeune fille en 2016 au lendemain de l'attentat de Nice, et après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray et l'égorgement du Père Hamel. Des messages qualifiés de complotiste où elle écrit : "Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement". "Ce que je voulais dire c'est que j'étais hyper en colère et ça m'énervait qu'il y ait toujours des amalgames de faits entre les religions et les personnes qui font des choses horribles, parce que dans la religion musulmane à aucun moment on ne dit d'aller tuer des gens. C'est juste horrible. Pourquoi à la télé, j'entends autant de choses horribles sur les musulmans puisque ce n'est pas vrai, je n'ai pas grandi comme ça", s'insurge-t-elle.

Malgré tout, ces propos ont profondément choqué. Aujourd'hui, Mennel veut clarifier les choses : "Je regrette juste d'avoir été jugée aussi rapidement. Je n'ai même pas eu mon mot à dire en fait. Et quand bien même je m'exprimais pour dire qu'à aucun moment je ne cautionnais quoi que ce soit, je n'ai jamais eu ma chance. C'était déjà trop tard", souligne la jeune femme. S'ensuit un déluge de haine sur les réseaux sociaux. Mennel a même été victime de menaces de mort. "Je recevais des messages comme : 'Tu n'es pas Française', 'retourne dans ton pays', des choses comme ça. Et c'est quand même assez drôle quand on sait que je suis née, que j'ai grandi, et que j'ai vécu toute ma vie à Besançon. Donc me dire que je ne suis pas Française, c'est quand même gros", sourit-elle aujourd'hui.